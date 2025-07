Sanidad reivindica que se fomente la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y espacios de toma de decisiones

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reivindicado la importancia de potenciar el compromiso público en el fomento de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y espacios de toma de decisiones, durante la presentación de la iniciativa #EnSaludNoSinMujeres. Esta iniciativa ha sido lanzada este viernes, en la sede del Ministerio de Sanidad, por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Farmaindustria y Mujeres en Farma, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, y tiene como objetivo visibilizar las brechas de género presentes en el sector sanitario e impulsar una mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, comités, congresos y foros científicos y empresariales. Así, Padilla ha señalado que "es fundamental no solamente hacer un poco de posición de fuerza y decir que sí, que el poder hay que redistribuirlo, sino que también es necesario mostrar que de lo que estamos hablando es de un avance hacia una sociedad mejor". Este planteamiento se alinea con el trabajo que está desarrollando el observatorio 'WOMEDS', promovido por FACME. Según sus datos aunque alrededor del 58% de los médicos en el sistema público son mujeres, solo un 33% ocupa jefaturas de servicio. Así, la situación se repite en las sociedades científicas, donde ellas también representan el 58% de los socios, pero solo alcanzan el 33% de las presidencias. COMPROMISO DE LOS FIRMANTES Durante el acto se ha hecho público un manifiesto en el que las entidades firmantes afirman que "ha llegado el momento de trabajar" para que aumente la presencia de expertas en los espacios públicos, de manera que la representación femenina en posiciones de liderazgo sea más acorde al número de mujeres que trabajan en el sector. Además, el manifiesto recoge que "la presencia de mujeres en espacios de toma de decisión no solo es un derecho, sino que supone una garantía de que el sector salud refleje y atienda adecuadamente su realidad. Con esta iniciativa apelamos a la representación de las mujeres en los espacios con poder de decisión, con influencia real en los procesos de toma de decisiones. Creemos que el poder también implica responsabilidad para construir un sector y una sociedad más igualitaria", recoge el comunicado. "Demostrar con datos que sigue habiendo desigualdad ya no es suficiente, necesitamos acciones concretas y, por ello, esta iniciativa que compromete proactivamente a los firmantes es tan importante", ha reivindicado la coordinadora de WOMEDS y oncóloga médica, Pilar Garrido. La presidenta de FACME, Cristina Avendaño Solá, por su parte, ha señalado que "no se debe esperar a que el cambio suceda espontáneamente, hace ya décadas que el porcentaje de mujeres médicas en ejercicio es igual o superior al de hombres y el porcentaje en posiciones de liderazgo está estancado en valores inferiores de representación". Asimismo, ha destacado que la iniciativa "busca el compromiso de todos" y es una "responsabilidad colectiva". Involucra a las sociedades científicas, las autoridades sanitarias y también a la industria farmacéutica innovadora. Así, invita a todas las sociedades científico médicas y entidades relacionadas con la investigación y la docencia médicas a sumarse a la iniciativa. En este sentido, la iniciativa pretende que los diferentes ámbitos y organizaciones del sector salud se comprometan con la visibilidad de las profesionales en todos los foros, comités, congresos y eventos vinculados y con generar dinámicas que permitan cerrar la brecha de género existente en los puestos de dirección. Por otro lado, en el ámbito académico persiste una brecha de género en los puestos de liderazgo, pese a las mejoras de los últimos años, ha destacado la psiquiatra y miembro de WOMEDS, Pilar López. Solo hay un 35% de decanas en las facultades de Medicina y, según avanza la carrera académica, aumenta esa brecha con solo un 10% de catedráticas y un 22% de profesores titulares vinculados a actividad asistencial, mientras que en la posición básica de profesor asociado el porcentaje de mujeres es del 47%. La comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, ha destacado también que España está en un momento en el cual se está eliminando la necesidad de promover la diversidad en los ensayos clínicos y se están poniendo en duda que tiene que haber planes de igualdad en las empresas, o incluso se está estigmatizando aquellas empresas que tienen planes de igualdad. "Se está hablando de ideología de género o de ciencia politizada, por lo que es más importante que nunca esta iniciativa, porque es importante decir no y poner líneas rojas que no vamos a pasar", apunta. La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós Canela, ha señalado que en la industria farmacéutica están convencidos de que la igualdad no es solo un principio ético esencial, sino también un "motor de progreso, mejora y sostenibilidad" para sus organizaciones. En este sentido, creen que #EnSaludNoSinMujeres es una herramienta "ideal" para ayudarles a "influir, inspirar y transformar" la sociedad. Objetivos que persigue #EnSaludNoSinMujeres La iniciativa manifiesta el liderazgo, la participación, la presencia y la visibilidad de la mujer desde la alta dirección en todos los ámbitos de la salud. También, pretende promover políticas públicas que impulsen la participación y el liderazgo de la mujer, en especial la formación e información en equidad e inclusión en todos los centros de trabajo del sector. Asimismo, pone el foco en la presencia de mujeres en grupos técnicos y científicos, foros, conferencias, congresos o cualquier otro espacio de la esfera pública del sector salud con el fin de que las mujeres estén representadas de forma equitativa en estos espacios que condicionan su desarrollo profesional. Otro de los objetivos es el compromiso de las entidades del sector salud para asegurar la presencia de mujeres en los paneles de expertos o profesionales que se establezcan para la realización de actividades científicas, de investigación, organizativas, docentes o divulgativas en salud, con una distribución basada en méritos y también más equitativa en cuanto al género. Igualmente, manifiesta el rechazo a la participación en eventos sobre el sector Salud, de más de dos ponentes, donde no se haya contado con al menos una mujer en calidad de experta. Igualmente, pide incluir en los formularios de acreditación de formación continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) un apartado de género que incremente el valor del proyecto. Por último, considera importante la paridad de género en los materiales como fotos, materiales promocionales y de difusión que reflejen la realidad del sector, donde las mujeres son mayoría.