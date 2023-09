La ex primera ministra de Finlandia Sanna Marin ha anunciado este jueves la culminación de su salida de la primera línea política, al confirmar que renunciará al acta de diputada y se incorporará como consejera política al 'think tank' fundado por el antiguo dirigente británico Tony Blair, que ya ha celebrado el fichaje.

Marin anunci√≥ que dejar√≠a la jefatura de los socialdem√≥cratas finlandeses tras no lograr revalidar el cargo en las √ļltimas elecciones y este jueves ha confirmado que no seguir√° siendo diputada. "No ha sido una decisi√≥n f√°cil, pero creo que es la correcta", ha explicado en rueda de prensa, seg√ļn la cadena YLE.

La ex primera ministra, de 37 a√Īos, ha admitido que le es "imposible" compaginar su esca√Īo en el Parlamento con su nuevo puesto, aunque no ha descartado que pueda volver a la pol√≠tica de Finlandia e incluso presentarse a las elecciones europeas de 2024, tras la que se renovar√°n adem√°s los principales puestos de responsabilidad pol√≠tica a nivel comunitario.

El Tony Blair Institute for Global Change ha anunciado en un comunicado la incorporación de Marin, de quien ha alabado logros políticos como el establecimiento de objetivos "ambiciosos" en materia climática o la incorporación de Finlandia a la OTAN --"la adhesión más rápida en la historia de la Alianza"--.

"Nuestra misi√≥n es ayudar a los l√≠deres pol√≠ticos del mundo a lograr cambios para sus ciudadanos y Sanna Marin sabe exactamente c√≥mo hacerlo", ha destacado el propio Blair, que conf√≠a en que Marin pueda contribuir a los objetivos de la organizaci√≥n para promover el uso de la tecnolog√≠a y lograr que haya servicios p√ļblicos accesibles y eficientes.