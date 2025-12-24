Sanofi adquirirá la biotecnológica estadounidense Dynavax por US$2.200 millones.

24 dic (Reuters) - La farmacéutica francesa Sanofi ha llegado a un acuerdo para adquirir la empresa estadounidense de vacunas Dynavax Technologies Corporation por unos 2.200 millones de dólares (1.870 millones de euros), según anunció el miércoles.

Según los términos revelados, Sanofi pagará 15,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 39% sobre el precio de cierre del martes de Dynavax y una prima del 46% sobre su precio medio ponderado por volumen a tres meses.

Sanofi espera completar la adquisición en el primer trimestre de 2025 y afirma que utilizará el efectivo disponible. La operación no afectará a sus perspectivas financieras para 2025.

(1 euro = US$1,1789)

(Reporte de Lucie Barbier; edición de Elaine Hardcastle; editado en español por Tomás Cobos)