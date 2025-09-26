Sanofi ofrecerá insulina a US$35 al mes a todos los pacientes de EE.UU.

26 sep (Reuters) - El fabricante francés de medicamentos Sanofi dijo el viernes que ofrecería suministros mensuales de cualquiera de sus productos de insulina por US$35 a todos los pacientes en Estados Unidos con una receta válida, independientemente de la situación del seguro.

El programa, originalmente destinado a los pacientes diabéticos sin seguro, incluirá ahora a los que tengan un seguro comercial o Medicare, dijo la farmacéutica.

Los fabricantes mundiales de medicamentos han intensificado sus esfuerzos, como los programas directos al consumidor, para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump los presiona para alinear el costo de sus medicamentos con lo que pagan otros países de ingresos altos comparables.

"Nuestro anuncio se basa en una idea defendida por primera vez por el presidente Trump de reducir los costos para los pacientes estadounidenses en el mostrador de la farmacia", dijo Adam Gluck, jefe de Asuntos Corporativos de Estados Unidos de Sanofi.

Los pacientes podrán comprar cualquier combinación, tipo y cantidad de insulinas de Sanofi con una receta válida por el precio fijo mensual de US$35, a partir del 1 de enero.

Sanofi es uno de los tres mayores fabricantes de insulina, junto con Novo Nordisk y Eli Lilly.

Lilly y Novo también tienen programas similares a través de los cuales ofrecen productos de insulina por US$35 al mes a los pacientes estadounidenses, independientemente de que tengan o no seguro.

Se calcula que 8,4 millones de personas con diabetes en Estados Unidos dependen de la insulina para sobrevivir, según la Asociación Americana de Diabetes. (Reporte de Mariam Sunny en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)