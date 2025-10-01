Santa Bárbara se adjudica el mantenimiento de 84 blindados letones fabricados en España por 225 millones

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - General Dynamics European Land Systems, la filial europea de la compañía norteamericana y dueña de Santa Bárbara Sistemas, se ha adjudicado el contrato para el mantenimiento de 84 blindados letones que se están fabricando en las plantas de la empresa estadounidense en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por un importe de hasta 225 millones de euros.

El acuerdo, cuya duración inicial se extenderá hasta 2037, ha sido suscrito con el Ejército de Tierra de Letonia para el soporte al ciclo de vida del programa Hunter, unos trabajos que se llevarán a cabo en las instalaciones de la compañía en Alcalá de Guadaíra.

“El acuerdo, con un alcance de hasta 225 millones, consolida la confianza del Gobierno de Letonia en las capacidades de la compañía española de defensa (la sede de General Dynamics European Land Systems está en Madrid) y marca un hito en la proyección internacional de la empresa”, ha resaltado la firma en un comunicado.

El alcance del contrato garantiza al Ministerio de Defensa de Letonia el apoyo integral al ciclo de vida de los sistemas, lo cual incluye servicios de ingeniería, el suministro de repuestos, el soporte al mantenimiento, formación especializada, presencia operativa en el país y soluciones móviles para el apoyo de la flota.

“Este acuerdo tiene una relevancia estratégica significativa al reforzar la presencia de General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) en la frontera este de Europa en un contexto de creciente demanda de soluciones fiables, sostenibles y adaptadas a entornos operativos exigentes”, ha subrayado la empresa.

La compañía también ha resaltado que su fábrica en Sevilla ha sido “clave” en la adjudicación del contrato gracias a su “experiencia demostrada, su enfoque operativo único en España y el alto nivel de especialización de sus equipos”.

En cuanto al programa Hunter de Letonia, del cual forman parte los 84 blindados que General Dynamics está fabricando en España, la compañía ha señalado que se basa en el modelo Ascod IFV, de tecnología y fabricación nacional.

“El Hunter ha demostrado un rendimiento excepcional en las rigurosas pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN, una región de gran importancia estratégica. Su elección se produjo tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón, lo que pone de manifiesto su madurez operativa, fiabilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios de combate”, ha resaltado la empresa.

En esa línea, General Dynamics ha ahondado en que el Hunter se posiciona como un “candidato clave” para posibles acuerdos de adquisición multinacional de vehículos blindados, “tal y como recomienda la Comisión Europea”, a través del mecanismo de compras conjuntas.

En este contexto, cabe destacar que Letonia eligió montar en los 42 blindados del programa Hunter que se fabrican en Asturias las torretas de la compañía israelí Elbit Systems, las cuales, debido a las restricciones españolas a la tecnología militar del país hebreo, se instalarán en los blindados ya en Letonia. Cabe recordar que GDELS adjudicó a comienzos del pasado abril un contrato de US$100 millones (en torno a 85 millones de euros al cambio actual) para las torretas que se montarán en los 42 blindados ASCOD que Santa Bárbara Sistemas fabrica en la planta de Trubia para Letonia, un contrato valorado en unos 373 millones de euros. A los 42 blindados que se fabrican en Asturias se suman otras 42 unidades que GDELS fabricará en Sevilla en el marco de un contrato de casi 400 millones de euros.