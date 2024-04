Santa Cruz de la Zarza de viste de la Amsterdam del 98 para rememorar la Séptima del Madrid y honrar a Pedja Mijatovic

Santa cruz de la zarza (toledo), 15 abr. 2024 (europa press) -

La localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza ha viajado 26 años atrás en el tiempo hasta llegar a la capital de los Países Bajos el 20 de mayo de 1998, la fecha en la que, poco antes de las 22.00 horas, un balón puesto por Christian Panucci desde la banda derecha del césped del Ámsterdam Arena acababa tras un rechace en las botas del brasileño Roberto Carlos, quien disparó a puerta para encontrarse de nuevo con un defensa que taponaría el balón para hacerlo botar tres veces como preludio a que Pedja Mijatovic terminara por encajarlo en la portería, rondando el minutos 67, para devolver la Copa de Europa a las vitrinas blancas más de tres décadas después.

En un acto impulsado por la Peña Madridista El Nido por su 70 aniversario, se llevó a cabo la imposición de insignias de oro tanto al héroe de la final como a Lorenzo Sanz a título póstumo, honor recogido por su hijo Fernando Sanz.

En una gala conducida por el presentador de CMMedia Alfonso Hevia y con participación del presidente de la peña, Seve Jesús Sánchez; y el secretario de la misma, Miguel Ángel Comendador, la cita concluyó con un coloquio que dejó pequeña la Casa de la Cultura de la localidad.

"un día grande para la peña"

Alfonso Hevia abría fuego desde el escenario agradeciendo al "maravilloso pueblo de Santa Cruz" por la iniciativa, admitiendo en la apertura del acto que siempre había soñado cómo sería salir a jugar al Bernabéu un partido de Champions. "He tenido esa misma sensación ahora mismo. Este partido que se juega ahora, es de Champions", aseguraba antes de felicitar por sus siete décadas a una peña que suma más de 400 socios.

Seve Sánchez, presidente de la peña, ha celebrado lo que terminó siendo "un día grande" para la peña madridista, "y para todo el madridismo de Santa Cruz de la Zarza":

"Tenemos con nosotros dos héroes de la séptima. Son 70 años los que llevamos animando al Real Madrid y haciendo historia de nuestro pueblo en cuanto al seguimiento de nuestro equipo", indicaba Sánchez, rememorando cómo le invitó al fallecido Lorenzo Sanz a recoger la insignia que hoy recogía en su nombre su hijo.

Un día en el palco del Bernabéu coincidí con don Lorenzo Sanz y le dije, don Lorenzo, va a venir Peña a Santa Cruz de la Zarza, va a venir a que le pongamos la insignia de oro de nuestra peña. "Casi no me dejó terminar y me dijo, 'ese día quiero estar con vosotros'. Pues hoy seguro que está con nosotros", ha apuntado.

Roncero: "el real madrid es la cultura de españa"

El periodista del Diario AS Tomás Roncero no quiso perderse la cita para celebrar un buen plan de domingo. "Se pouede hacer algo mejor un domingo por la mañana que ver una peña del Real Madrid, ver a unos campeones de Europa, ver este escudo maravilloso, glorioso, esta camiseta...?", se preguntaba.

Ha asegurado desde el escenario que el Real Madrid es "cultura de España, le pese a quien le pese", algo que sabe "la gente del mundo entero".

"El legado es nuestra historia. Y nuestra historia la representa aquí estos dos futbolistas maravillosos, Pedja Mijatovic y Fernando Sanz", ha afirmado desde el atril, poniendo en valor el trabajo del padre del segundo de los dos, quen "decidió dar la vuelta como un calcetín" al equipo de la capital a finales del siglo XX.

Lorenzo sanz, el "revolucionario"

Cogía el testigo Fernando Sanz desde la tribuna de oradores para agradecer el gesto de la peña con su padre, tras lo que ha recordado cómo Lorenzo "rompió el mercado" en 1996 pagando la cláusula de rescisión de Mijatovic al Valencia, "1.700 millones de euros que salieron baratos".

Ha recordado la figura de su padre como "una persona muy vinculada a las peñas" del Real Madrid, "un peñista más", celebrando en este punto cómo estos órganos siguen adelante.

Su padre, ha dicho, "revolucionó" el fútbol, "hizo cosas revolucionarias", como poner en funcionamiento la televisión del Real Madrid, o inventarse una generación de "galácticos" en el 98 para recuperar la Copa de Europa, con Seedorf, Roberto Carlos, Suker o Mijatovic.

Pejda honra a su "segundo padre"

El protagonista de la gala, Pedja Mijatovic, se ha acordado de Lorenzo Sanz como su presidente, quien apostó por él en un "momento difícil" de su carrera, y que acabó siendo "un segundo padre".

Tras agradecer las palabras de quienes le precedían en el uso de la palabra, ha dicho que es "un gran orgullo" recoger esta insignia en un pueblo donde se ha sentido como en su casa.

"Sois maravillosos, aparte de ser madridistas. Seguid así, sin vosotros el Real Madrid no sería lo que es", ha cerrado el acto.