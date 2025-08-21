Santander anticipa seguros y cuotas de la PAC para el sector agrícola afectado por los incendios

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Banco Santander está agilizando el anticipo de las indemnizaciones de los seguros y cuotas procedentes de la Política Agraria Común (PAC) y ya ha abierto líneas específicas de liquidez inmediata para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que están asolando varias regiones de España, como Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, según ha explicado el banco preguntado por Europa Press.

La entidad está movilizando a sus equipos para contactar y ponerse a disposición de los clientes afectados, tanto familias como empresas y autónomos. El objetivo de la entidad es que los clientes puedan hacer frente en el corto plazo a gastos urgentes y puedan comenzar con la rehabilitación de explotaciones, la recuperación de cultivos o la alimentación del ganado.

Más allá de estas iniciativas inmediatas, el banco está en contacto con las Administraciones Públicas y las asociaciones agrarias, que aún están perfilando las medidas concretas, y se encuentra a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas para las zonas afectadas.

Así, Santander está evaluando qué medidas serán las más adecuadas en una fase posterior para paliar los daños y ofrecer las mejores soluciones ante el previsible impacto en la actividad de algunos sectores, más allá de las pérdidas materiales iniciales.