Santander aspira a obtener un beneficio superior a los US$23.600 millones para 2028

MADRID, 25 feb (Reuters) - El banco español Santander dijo el miércoles que su objetivo es alcanzar un beneficio superior a 20.000 millones de euros (US$23.600 millones) y el capital tangible (RoTE) superior al 20% en 2028, gracias a la mejora de la eficiencia derivada de su transformación tecnológica y a las sinergias de costes de las recientes operaciones en Estados Unidos y Reino Unido.

Para finales de 2028, también se ha fijado como objetivo la ratio de eficiencia en aproximadamente el 36%, frente al 41,2% de 2025, o del 45,3% si se incluyen costes adicionales como el impuesto bancario y otros gastos operativos recurrentes.

Cuanto menor es el ratio de costes sobre ingresos, más eficiente es un banco, ya que indica que los gastos son menores en relación con los ingresos.

(US$1 = 0,8472 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)