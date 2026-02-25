Santander aspira a un beneficio superior a los 20.000 millones de euros en 2028

MADRID, 25 feb (Reuters) - El banco español Santander dijo el miércoles que su objetivo es alcanzar un beneficio superior a 20.000 millones de euros (23.600 millones de dólares) para 2026-2028, impulsado por las recientes operaciones en Estados Unidos y Reino Unido.

Los objetivos son parte de una actualización para inversores del periodo 2026-2028 que tendrá lugar en Londres tras la adquisición propuesta de Webster por 12.200 millones de dólares este mes y la de TSB en julio del año pasado.

"Nuestro plan estratégico 2026-2028 marca un nuevo estándar de crecimiento rentable, con el objetivo de dar servicio a más de 210 millones de clientes en Europa y América", dijo la presidenta ejecutiva, Ana Botín, en un comunicado.

Botín añadió que el crecimiento de clientes, junto con la ejecución disciplinada del modelo de negocio global del banco, impulsaría los ingresos y reduciría los costes de forma estructural.

Para finales de 2028, también se ha fijado como objetivo la ratio de eficiencia en aproximadamente el 36%, frente al 41,2% de 2025, o del 45,3% si se incluyen costes adicionales como el impuesto bancario y otros gastos operativos recurrentes.

Como parte de su política de remuneración, el banco tiene un ratio de pago del 50%, que distribuye mitad en efectivo y mitad en acciones.

Sin embargo, a partir de 2027, Santander dijo que aumentará su proporción de efectivo al 35%, con alrededor del 15% en acciones, y ha añadido que espera operar en 2028 con un ratio de capital básico de nivel 1 de alrededor del 13%.

(1 dólar = 0,8472 euros)

(Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Jorge Ollero Castela)