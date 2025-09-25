Santander Brasil anuncia nuevo programa de recompra de acciones y ADRs por hasta 1% de su capital

25 sep (Reuters) - El consejo de administración de Banco Santander Brasil aprobó un nuevo programa de recompra de certificados de depósito de acciones (Units) y de ADRs tras la finalización de un plan similar el 6 de agosto, reportó el jueves la compañía.

El nuevo programa permitirá la adquisición de hasta 37.463.477 Units, que representan el mismo número de acciones ordinarias y preferenciales, o de ADRs equivalentes. La cifra corresponde aproximadamente al 1% del capital social total de la compañía al 30 de junio de 2025.

En esa misma fecha, Santander Brasil mantenía en tesorería 13.780.772 acciones ordinarias y la misma cantidad de papeles preferenciales.

Según la empresa, la recompra busca maximizar la generación de valor para los accionistas mediante una gestión eficiente del capital, además de respaldar planes de incentivos de largo plazo para directivos y empleados, conforme a la normativa brasileña.

Las Units serán adquiridas en la bolsa de valores de São Paulo, a precios de mercado y por medio de Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

Los ADRs, en tanto, podrán ser recomprados en la Bolsa de Nueva York, también a precios de mercado, a través de Santander Investment Securities Inc., en Estados Unidos.

El programa tendrá un plazo de 18 meses, que comenzará el 26 de septiembre de 2025 y concluirá el 26 de marzo de 2027, según el hecho relevante. (Editado en español por Javier Leira)