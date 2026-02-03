Santander comprará Webster Financial para crear un gran banco minorista en EEUU

( )

Por Jesús Aguado y Arasu Kannagi Basil

MADRID/BANGLORE, 3 feb (Reuters) - Santander comprará la ⁠entidad crediticia regional ⁠estadounidense Webster Financial en una operación valorada en 12.200 millones de dólares para crear uno de los ⁠10 ‌principales ​bancos minoristas y comerciales de Estados Unidos por activos, informó el ​martes el banco español.

Santander entró por primera vez ‌en el mercado estadounidense en 2005, ‌cuando compró Sovereign Bank, ​y actualmente es uno de los mayores prestamistas en el negocio de compra de automóviles.

En 2023 se expandió al sector de la banca corporativa y de inversión tras contratar a más de un centenar de empleados de la entidad crediticia Credit Suisse, ⁠que se encontraba en quiebra.

La presidenta de Santander, Ana Botín, dijo ​en un comunicado

que la adquisición permitiría al banco reforzar su escala y rentabilidad, mejorando la combinación de financiación y la economía de la entidad, incluyendo menores costos de financiación.

Santander ofrece 2,0548 de sus acciones y 48,75 dólares en efectivo ⁠por cada acción de Webster. Se espera que la operación se ​cierre en la segunda mitad de 2026.

Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America han asesorado a Santander en la ‍operación.

La adquisición situará al banco en camino de alcanzar una ratio de rentabilidad sobre recursos propios de alrededor del 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco primeros en rentabilidad dentro de ​los 25 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos.

(Reporte de Jesús Aguado en Madrid y de Arasu Kannagi Basil en Bangalore. Contribución de Emma ‍Pinedo. Edición en español de Javier López de Lérida.)