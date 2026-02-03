Santander comprará Webster Financial para crear un gran banco minorista en EEUU
Por Jesús Aguado y Arasu Kannagi Basil
MADRID/BANGLORE, 3 feb (Reuters) - Santander comprará la entidad crediticia regional estadounidense Webster Financial en una operación valorada en 12.200 millones de dólares para crear uno de los 10 principales bancos minoristas y comerciales de Estados Unidos por activos, informó el martes el banco español.
Santander entró por primera vez en el mercado estadounidense en 2005, cuando compró Sovereign Bank, y actualmente es uno de los mayores prestamistas en el negocio de compra de automóviles.
En 2023 se expandió al sector de la banca corporativa y de inversión tras contratar a más de un centenar de empleados de la entidad crediticia Credit Suisse, que se encontraba en quiebra.
La presidenta de Santander, Ana Botín, dijo en un comunicado
que la adquisición permitiría al banco reforzar su escala y rentabilidad, mejorando la combinación de financiación y la economía de la entidad, incluyendo menores costos de financiación.
Santander ofrece 2,0548 de sus acciones y 48,75 dólares en efectivo por cada acción de Webster. Se espera que la operación se cierre en la segunda mitad de 2026.
Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America han asesorado a Santander en la operación.
La adquisición situará al banco en camino de alcanzar una ratio de rentabilidad sobre recursos propios de alrededor del 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco primeros en rentabilidad dentro de los 25 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos.
(Reporte de Jesús Aguado en Madrid y de Arasu Kannagi Basil en Bangalore. Contribución de Emma Pinedo. Edición en español de Javier López de Lérida.)