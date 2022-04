Santander Consumer USA y Stellantis amplían su acuerdo en EE.UU. hasta 2025

Santander Consumer USA y FCA US (Stellantis) han llegado a un acuerdo para actualizar el 'Acuerdo Chrysler' y extenderlo hasta 2025, según ha informado este jueves el banco.

Ambas compañías firmaron un acuerdo en 2013 por el que crearon Chrysler Capital, una división separada de Santander Consumer USA, y que contemplaba la concesión de préstamos para facilitar la compra de vehículos de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) por parte de los clientes y de los concesionarios.

El denominado 'Acuerdo Chrysler' tenía una vigencia de diez años, de manera que estaba llegando al final de su plazo, y se ha extendido hasta diciembre de 2025.

Además, se han actualizado ciertos términos para permitir que Santander Consumer desempeñe un papel complementario a Stellantis Financial Services US, la compañía financiera cautiva que recientemente lanzó Stellantis tras la adquisición de la firma estadounidense First Investors Financial Services Group.

El consejero delegado de Santander Consumer USA, Mahesh Aditya, ha destacado en un comunicado que la entidad financiera ha sido el principal proveedor de financiación de Stellantis desde 2013.

"Si bien Stellantis anunció en 2021 la formación de su propio brazo financiero cautivo, Santander Consumer y Stellantis han seguido disfrutando de una relación de trabajo mutuamente beneficiosa. Nos complace extender formalmente nuestra asociación y esperamos continuar ayudando a Stellantis a tener éxito", ha afirmado Aditya.

En la misma línea, el responsable de filiales de Stellantis, Philippe De Rovira, puso en valor que Santander Consumer ha sido "un socio sólido para Stellantis durante muchos años".

"Estamos orgullosos de que Santander Consumer continúe como socio preferido, a medida que hacemos crecer Stellantis Financial Services US hasta convertirlo en un prestamista cautivo de servicio completo, que ofrece una amplia gama de opciones de financiación para satisfacer las necesidades de nuestros clientes", ha explicado De Rovira.