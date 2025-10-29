Santander eleva el beneficio un 7,8% en el tercer trimestre gracias a las comisiones

(Agrega detalles y contexto, cambia titular)

MADRID, 29 oct (Reuters) - El banco español Santander dijo el miércoles que su beneficio neto en el tercer trimestre aumentó un 7,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que el aumento de las comisiones y la reducción de las provisiones para insolvencias compensaron la caída de los ingresos por créditos.

El mayor banco de la zona euro por valor de mercado registró un beneficio neto récord de 3500 millones de euros (US$4100 millones).

Un aumento del 4,3% en las comisiones y del 0,87% en los ingresos compensó un descenso del 1,1% en los ingresos por créditos.

El banco se ha beneficiado en el pasado de unos tipos de interés más altos, mientras que el crecimiento en mercados latinoamericanos clave le ha dado una ventaja sobre competidores más dependientes de Europa.

Sin embargo, se vio afectado por la depreciación de las divisas en algunos de sus mercados emergentes, como Brasil, donde la devaluación del real provocó una caída del beneficio neto de operaciones continuadas del 5,9% en el trimestre.

El beneficio neto de operaciones continuadas en EEUU aumentó un 64,4% gracias a las mayores comisiones de su negocio de banca corporativa y de inversión y a los menores costes de financiación de su banco digital Openbank.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Benjamín Mejías Valencia)