Santander eleva el beneficio un 8% interanual en el tercer trimestre

MADRID, 29 oct (Reuters) - El banco español Santander dijo el miércoles que su beneficio neto en el tercer trimestre aumentó un 7,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que el aumento de las comisiones y la reducción de las provisiones para insolvencias compensaron la caída de los ingresos por créditos.

El mayor banco de la zona euro por valor de mercado registró un beneficio neto récord de 3500 millones de euros (US$4100 millones), frente a los 3250 millones de euros del mismo trimestre del año anterior.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que Santander obtuviera un beneficio neto de 3390 millones de euros.

(1 $ = 0,8669 euros)

(Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)