Santander eleva sus aspiraciones en EEUU con la compra de Webster

Por Jesús Aguado y Arasu Kannagi Basil

MADRID/BENGALURU, 4 feb (Reuters) - El banco español Santander comprará la entidad crediticia regional estadounidense Webster Financial en una operación valorada en 12.200 millones de dólares para crear uno de los diez principales bancos minoristas y comerciales del ⁠país.

A diferencia de sus competidores europeos, que en la última década ⁠han vendido o reducido sus operaciones, Santander, bajo la dirección de la presidenta ejecutiva Ana Botín, ha situado a Estados Unidos en el centro de su estrategia. Botín ahora redobla esa apuesta con un acuerdo que catapultará a Santander a un puesto entre los diez bancos minoristas y comerciales más grandes de Estados Unidos por ⁠activos, con ‌un balance combinado en Estados ​Unidos de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos.

Las acciones de Santander que cotizan en EEUU cerraron con una caída del 6,4%, a 12,23 dólares.

El banco español, que recientemente ​ha superado al suizo UBS

como la mayor entidad crediticia de Europa por valor de mercado, entró por primera vez en el mercado estadounidense en 2005, cuando compró Sovereign ‌Bank, y actualmente es uno de los principales actores del mercado en el negocio de los préstamos para la ‌compra de automóviles.

La posibilidad de que se produzcan adquisiciones entre los bancos de ​Wall Street y las grandes entidades crediticias regionales ha aumentado en los últimos meses bajo la presidencia de Donald Trump, ante la expectativa de que los reguladores aprueben operaciones que probablemente habrían sido bloqueadas o dificultadas por el Gobierno anterior.

Según LSEG, la adquisición sería la mayor operación bancaria desde octubre de 2025, cuando Fifth Third Bank anunció la compra de Comerica Inc por 10.800 millones de dólares y HSBC anunció su oferta de 13.600 millones de dólares por Hang Seng Bank.

En 2023, Santander también se expandió al sector de la banca corporativa y de inversión en Estados Unidos tras contratar a más de 100 empleados de la entidad crediticia Credit Suisse, que se encontraba en quiebra. Botín afirmó que la adquisición estratégicamente significativa de Webster Financial, con sede en Connecticut, permitiría al banco reforzar su escala y rentabilidad y reducir los costes de financiación.

Santander ofreció 2,0548 de sus acciones y ⁠48,75 dólares en efectivo por cada acción de Webster. Botín dijo que el banco no estaba considerando aumentar la oferta.

Se espera que la operación, que también ayuda a la entidad a compensar parte de la presión derivada de la ​disminución de , se cierre en la segunda mitad de 2026. Botín dijo que el banco no tenía previsto realizar más adquisiciones complementarias en los próximos tres años.

La adquisición situará a Santander en camino de alcanzar una ratio de rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE, por sus siglas en inglés) de alrededor del 18% en Estados Unidos para 2028, entre los cinco primeros en rentabilidad dentro de los 25 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos, y la entidad española se ha establecido un objetivo de más del 20% para 2028 a nivel de grupo.

Santander también se propuso mantener todos sus compromisos de remuneración a los accionistas, incluida la recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros (5.910 millones de dólares) que aprobó el martes y su promesa de pagar al menos 10.000 millones de euros a ⁠los accionistas con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y mantener un "payout" o proporción de reparto de beneficios del 50%.

Santander afirmó que el ratio de las reservas de mayor calidad (CET1, ​por sus siglas en inglés)del grupo se situaría en el 12,8% tras el cierre y en más del 13% en 2027.

El banco prevé que la combinación de negocios genere importantes sinergias de costes, de alrededor de 800 millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 19% de la base de costes combinada.

Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America asesoraron a Santander en la operación.

SANTANDER REGISTRA UN BENEFICIO RÉCORD EN 2025

Santander también anunció un aumento del ‍12% en su beneficio neto de 2025 hasta alcanzar la cifra récord de 14.100 millones de euros, por encima de las previsiones de 13.770 millones de euros, con una ROTE que ascendió al 16,3% tras los instrumentos de capital adicional de máxima calidad (AT-1, por sus siglas en inglés), por debajo de su objetivo de alrededor del 16,5% para finales de 2025.

Santander prevé que el beneficio neto de su grupo en 2026 —sin contar la venta acordada de sus negocios en Polonia, la unidad TSB adquirida en Reino Unido o la operación con Webster— siga creciendo por encima de los beneficios de 2025 y aumente entre un 14% y un 16% en 2027 ​en euros constantes.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto aumentó un 15% interanual hasta alcanzar la cifra récord de 3.760 millones de euros, por encima de unas previsiones de 3.440 millones de euros entre los analistas.

Su en 2025, la diferencia entre los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos, cayó un 2,8% hasta los 45.350 millones de euros, ligeramente por encima de los 45.200 millones de euros previstos por los analistas.

(1 dólar = 0,8458 euros) (Información de Jesús Aguado ‍en Madrid y Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; información adicional de Emma Pinedo; edición de Krishna Chandra Elurio, Mark Porter y Nia Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)