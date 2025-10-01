Santander eleva un 15% el dividendo a cuenta en efectivo

LA NACION

MADRID, 1 oct (Reuters) -

El consejo de administración de Santander

ha aprobado un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,115 euros por acción, un 15% más que un año antes, informó el martes el banco español.

El dividendo equivale a alrededor del 25% del beneficio subyacente del grupo en el primer semestre de 2025 para el mayor prestamista de la zona euro por valor de mercado.

El total devuelto a los accionistas a través de la remuneración a cuenta de 2025 será de unos 3400 millones de euros, equivalente a alrededor del 50% del beneficio atribuible del primer semestre de Santander, repartido aproximadamente a partes iguales entre el dividendo en efectivo y la recompra de acciones.

Se espera que la distribución final con cargo a los beneficios de 2025 se decida y se anuncie en el primer trimestre de 2026. (Información de Jesús Aguado; edición de David Goodman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

