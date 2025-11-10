Santander estudia vender por completo su participación en su filial de Polonia

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Banco Santander está valorando desprenderse por completo de cualquier participación en su filial polaca, después de haber vendido una mayoría este mismo año a Erste Group, según ha informado la agencia 'Bloomberg'.

El banco ha contratado a Citigroup y Goldman Sachs como asesores en la eventual venta del 13% que queda en manos del banco tras haber vendido el 49% de su filial polaca. Esta participación está valorada en unos 6.800 millones de zloty (1.600 millones de euros).

En todo caso, el banco no ha tomado ninguna decisión, según publica el medio. La venta podría ser total, mediante bloques durante los próximos meses o no producirse en absoluto.

El banco decidió en mayo vender el 49% de su filial polaca a Erste por 6.800 millones de euros, con una plusvalía de 2.000 millones.

Posteriormente, el banco llegó a un acuerdo con Banco Sabadell para comprar TSB, justo en medio de la oferta pública de adquisición (OPA) fallida de BBVA.