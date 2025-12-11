Santander ficha al CIO de Revolut en Europa y al ex director general de Intrum

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Banco Santander ha fichado al director de Sistemas de Información (CIO) de Revolut, Felipe Peñascoba, y al ex director general de Intrum, José Luis Bellosta, según figura en los perfiles de ambos en la red profesional LinkedIn. Peñascoba era CIO de Revolut para Europa desde 2021, aunque dejó el cargo en noviembre de 2025 para asumir el de consejero delegado de PagoNxt, dependiente de PagoNxt. Con anterioridad a unirse a Revolut, ya fue CIO de la división de banca minorista de Santander UK entre 2017 y 2019 y también formó parte de Isban, una antigua filial de Santander dedicada a desarrollar la tecnología del grupo. Por otro lado, el banco ha incorporado a Bellosta también desde el pasado noviembre. Hasta 2024, fue director general de Intrum y presidente de Solvia. Con anterioridad fue director general de Aliseda, consejero delegado de FK2 (Liberbank) y consejero delegado de Agrupalia. Entre 2004 y 2009 también fue consejero delegado de la antigua Geoban, también filial de Banco Santander. El diario 'Expansión' informó primero de estos nombramientos.