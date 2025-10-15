Santander integra Openbank y Santander Consumer Finance en una sola entidad en Europa

(Añade contexto y detalles a partir del párrafo 4)

MADRID, 15 oct (Reuters) - El banco español Santander anunció el miércoles la integración de su banco digital Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) en una única entidad que operará gradualmente sus negocios europeos de financiación al consumo bajo la marca Openbank.

Alemania será el primer mercado en iniciar la integración, al que seguirán otros mercados, dijo Santander en un comunicado.

Openbank y SCF forman parte del negocio global de banca de consumo digital de Santander.

En 2023 Santander puso en marcha unidades de banca minorista, de patrimonio y corporativa, de consumo, de pagos y de inversión en un intento por aumentar su valor y reducir costes.

El banco no reveló el miércoles ninguna estimación de ahorro de costes. (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo y Joan Faus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)