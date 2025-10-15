Santander integra Openbank y Santander Consumer Finance en una sola entidad en Europa
- 1 minuto de lectura'
(Añade contexto y detalles a partir del párrafo 4)
MADRID, 15 oct (Reuters) - El banco español Santander anunció el miércoles la integración de su banco digital Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) en una única entidad que operará gradualmente sus negocios europeos de financiación al consumo bajo la marca Openbank.
Alemania será el primer mercado en iniciar la integración, al que seguirán otros mercados, dijo Santander en un comunicado.
Openbank y SCF forman parte del negocio global de banca de consumo digital de Santander.
En 2023 Santander puso en marcha unidades de banca minorista, de patrimonio y corporativa, de consumo, de pagos y de inversión en un intento por aumentar su valor y reducir costes.
El banco no reveló el miércoles ninguna estimación de ahorro de costes. (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo y Joan Faus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Banco Santander
- 1
Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza
- 2
Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
- 3
Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó
- 4
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei