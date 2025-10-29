LA NACION

Santander mantiene la recompra de 3200 millones de euros tras la venta de su participación en Polonia

29 oct (Reuters) - El director financiero de Banco Santander SA, José García Cantera, y consejero delegado de Santander, Héctor Grisi:

* SANTANDER ESTÁ EN CAMINO DE CERRAR LA VENTA DE LA PARTICIPACIÓN EN SU UNIDAD POLACA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

* UNA VEZ CERRADA LA VENTA EN POLONIA, MANTENEMOS NUESTRO PLAN DE DISTRIBUIR 3200 MILLONES DE EUROS EN RECOMPRA DE ACCIONES

* El NEGOCIO AUTOMOVILÍSTICO DE SANTANDER EN ESTADOS UNIDOS SIGUE EVOLUCIONANDO MEJOR DE LO PREVISTO

* SANTANDER ESPERA QUE EL COSTE DEL RIESGO EN BRASIL FINALICE 2025 ENTRE EL 4,7% Y EL 4,8%

* PREVÉ UN COSTE DEL RIESGO INFERIOR AL 2% EN EEUU EN 2025

* ESPERA QUE EL MARGEN DE INTERESES AUMENTE EN 2026 EN REINO UNIDO, EXCLUIDO TSB

* VE EL EN ESPAÑA CASI SIN CAMBIOS O LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL DESCENSO PREVISTO ANTERIORMENTE DE ENTRE EL 4% Y EL 6% EN 2025, CON UNA PERSPECTIVA POSITIVA PARA 2026

Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)

