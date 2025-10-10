Santander México nombra a Juan José Galnares como nuevo director de Openbank en el país

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - Banco Santander México anunció el viernes el nombramiento de Juan José Galnares como nuevo director general de Openbank México, su banco 100% digital, en lo que calificó como el inicio de una nueva etapa de consolidación en el país.

Felipe García, director general de Santander México, afirmó que Openbank es parte esencial de la estrategia de crecimiento del grupo y destacó la trayectoria de Galnares como innovador en la industria de pagos y promotor de la inclusión financiera.

"Este nombramiento nos fortalece y nos prepara para seguir diferenciando a Openbank México y realizando su potencial", dijo el ejecutivo en un comunicado.

Galnares señaló que Openbank ofrece un modelo distinto de banca digital al combinar la agilidad de una fintech con la solidez de un grupo internacional. "Nos hemos propuesto llevar la experiencia de nuestros clientes al siguiente nivel para consolidar a Openbank como referente de lo mejor en banca digital en México", afirmó.

Desde su lanzamiento, el banco digital ha sumado más de 400.000 clientes en seis meses, superando las expectativas iniciales, destacó la entidad. (Reporte de Javier Leira, editado por Noe Torres)