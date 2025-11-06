Santander nombrará a un candidato interno como próximo CEO en Reino Unido, según FT

(Añade comentario de Santander en el cuarto párrafo)

6 nov (Reuters) - La entidad de crédito española Santander nombrará a un alto cargo de la propia entidad como máximo ejecutivo en Reino Unido, informó el jueves el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Entre los candidatos preseleccionados para sustituir a Mike Regnier, que dejará el cargo en el primer trimestre de 2026, figuran el director de riesgos del grupo, Mahesh Aditya, y el director de banco minorista y empresas de Reino Unido, Enrique Álvarez Labiano.

Aunque Santander aún no ha tomado una decisión definitiva, Aditya era considerado el favorito, según el FT.

Santander se negó a comentar esta información y remitió a una declaración previa del presidente para Reino Unido, Tom Scholar, quien el mes pasado afirmó que el banco esperaba "poder concluir el proceso de nombramiento de un sucesor a principios de 2006". Santander UK retuvo sus resultados del tercer trimestre a finales de octubre, señalando la necesidad de claridad sobre las propuestas del regulador financiero británico relacionadas con la compensación a los consumidores con relación a préstamos para la compra de automóviles.

(Información de Ananya Palyekar en Bengaluru; información adicional de Jesús Aguado; edición de Mrigank Dhaniwala y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)