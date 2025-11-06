Santander nombrará a un directivo de la entidad como próximo CEO en Reino Unido, según FT

(Añade una cita completa del Santander en el párrafo 4, una declaración del banco en el 7 y detalles sobre la estrategia del banco en el Reino Unido en los párrafos 6 y 8, añade detalles)

6 nov (Reuters) - El banco español Santander nombrará a un alto cargo de la propia entidad como máximo ejecutivo en Reino Unido, informó el jueves el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Entre los candidatos preseleccionados para sustituir a Mike Regnier, que dejará el cargo en el primer trimestre de 2026, figuran el director de riesgos del grupo, Mahesh Aditya, y el director de banco minorista y empresas de Reino Unido, Enrique Álvarez Labiano. Aunque Santander, el mayor prestamista de la eurozona por valor de mercado, aún no ha tomado una decisión definitiva, Aditya era considerado el favorito, según el FT.

La marcha de Regnier supone el cambio más reciente en la cúpula de Santander UK, que en agosto vio cómo Thomas Scholar sucedía a William Vereker como presidente. Santander no quiso hacer comentarios sobre la información del FT y en su lugar remitió a una declaración previa de Scholar, quien el mes pasado afirmó que el banco esperaba completar el proceso de nombramiento de un nuevo consejero delegado en Reino Unido a principios de 2026.

, inicialmente por 2.650 millones de libras (US$3.560 millones), lo que le ayudará a convertirse en el tercer mayor banco de Reino Unido por saldos en cuentas corrientes.

En octubre, Regnier dijo que la integración llevaría tiempo y se centraría "en la transformación en curso de Santander UK".

A principios de este año, Santander había estado revisando su negocio, con una retirada del país entre las opciones, dijo una fuente.

El mes pasado, Santander UK sus resultados del tercer trimestre a finales de octubre, señalando la necesidad de claridad sobre las propuestas del regulador financiero británico relacionadas con la compensación a los consumidores con relación a préstamos para la compra de automóviles.

