Santander nombrará a un directivo de la propia entidad como CEO en Reino Unido, según FT

6 nov (Reuters) - La entidad de crédito española Santander nombrará a un máximo ejecutivo en Reino Unido, informó el jueves el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Entre los candidatos preseleccionados para sustituir a Mike Regnier, que dejará el cargo en el primer trimestre de 2026, figuran el director de riesgos del grupo, Mahesh Aditya, y el director de banco minorista y empresas de Reino Unido, Enrique Álvarez Labiano.

Aunque Santander aún no ha tomado una decisión definitiva, Aditya era considerado el favorito, según el FT.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Santander UK no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Santander UK retuvo sus resultados del tercer trimestre a finales de octubre, señalando la necesidad de claridad sobre las propuestas del regulador financiero británico relacionadas con la compensación a los consumidores con relación a préstamos para la compra de automóviles. (Información de Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)