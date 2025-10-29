Santander obtiene un beneficio récord en el tercer trimestre

(Añade ratios de rentabilidad y objetivos en los párrafos 4-5, y comentarios de la presidenta en 6-7; añade autoría; cambia titular)

Por Jesús Aguado

MADRID, 29 oct (Reuters) - El banco español Santander dijo el miércoles que

Un aumento del 4,3% en las comisiones y del 0,87% en los ingresos compensó un descenso del 1,1% en los ingresos por créditos

El beneficio neto de operaciones continuadas en EEUU, su quinto mayor mercado, aumentó un 64% gracias al incremento del margen de interés y de las comisiones de su negocio de banca corporativa y de inversión.

El banco se ha beneficiado en el pasado de la subida de los tipos de interés, mientras que el crecimiento en mercados latinoamericanos clave le ha dado una ventaja sobre competidores más dependientes de Europa.

Sin embargo, se vio afectado por la depreciación de las divisas en algunos de sus mercados emergentes, como Brasil, donde la devaluación del real provocó una caída del beneficio neto de operaciones continuadas del 5,9% en el trimestre.

