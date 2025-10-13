Santander planea ofrecer transferencias inmediatas entre sus negocios de EEUU y México en 2026

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha informado de los planes que tiene su grupo bancario de conectar las operativas de sus negocios entre EEUU y México y permitir así las transferencias inmediatas.

En una entrevista emitida este pasado viernes con la cadena de televisión estadounidense CNBC, Botín ha anunciado su plan de que en los próximos 12 meses se puedan conectar Openbank USA y Santander con los negocios homólogos en México y ofrecer así transferencias inmediatas.

Durante su charla con el presentador Jim Cramer, Botín ha resaltado que el grupo bancario ya se ha revalorizado en Bolsa casi un 100% en lo que va de 2025, pero ha defendido que "lo mejor está todavía por llegar" gracias al plan de transformación que el banco ha ejecutado durante los últimos años.

"Todo esto se basa en un plan de ir desde una federación de bancos a una plataforma global financiera. Nuestros negocios globales y el cambio estructural del modelo de negocio nos ayudará a ser más rentables en cada mercado", ha sostenido.

"¿Cómo lo haremos? A través de la mejora de nuestra escala para construir plataforma globales. Y Openbank, que lanzamos en EEUU el año pasado, es solo otro ejemplo de esto", ha añadido, antes de mencionar otras iniciativas como la de Gravity, la plataforma en la 'nube' que aloja el 'core' bancario del grupo.

Por otro lado, Ana Botín ha comentado la buena evolución del negocio de banca corporativa, mientras que por geografías ha resaltado la fortaleza de México, EEUU y España, confiando en que mantendrán la senda positiva.

PRIMA EN BOLSA

Botín ha concluido su entrevista defendiendo que su objetivo es que Santander sea una empresa 'compounder', es decir, con capacidad para hacer crecer los beneficios de manera constante.

"Mi objetivo es ser un 'compounder' de valor tangible y de dividendos a lo largo de tiempo. Ese es mi objetivo. No hay muchas empresas que puedan ser 'compounders' y nosotros somos una de ellas", ha afirmado específicamente.

Sin embargo, ha afirmado que lo único que todavía no ha logrado su entidad es una prima en Bolsa que refleje la fortaleza del negocio.

"Ahora estamos en la media. No me gusta estar en la media en nada. Creo que merecemos una prima porque seguimos creciendo y podemos ofrecer una mayor rentabilidad", ha concluido.