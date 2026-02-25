Santander prevé lograr 20.000 millones de euros de beneficios netos en 2028

El banco español Santander, que en febrero cerró un acuerdo para adquirir el estadounidense Webster Bank, prevé lograr un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 (23.600 millones de dólares), frente a los 14.100 millones de 2025, según su nuevo plan estratégico trienal presentado el miércoles.

La adquisición de Webster, cuya finalización está prevista para este año, permitirá al banco dirigido por Ana Botín reforzar su presencia en el mercado estadounidense, considerado prioritario.

La entidad bancaria, primera de España y una de las más grandes de Europa, también anunció su intención de alcanzar "más de 210 millones de clientes" en todo el mundo en 2028, "desde los 180 millones del final de 2025".

Santander, que tiene cerca de 200.000 empleados y cuenta con 3,5 millones de accionistas en todo el mundo, también tiene una importante presencia en Latinoamérica, además de en Europa.

Con una base financiera muy sólida, Santander también anunció el miércoles que quiere "más que duplicar" el dividendo en efectivo por acción en 2028, en comparación con el de 2025.

"Una vez integrados TSB en Reino Unido [ndlr.: adquirido en 2025] y Webster en Estados Unidos, alcanzaremos niveles de rentabilidad entre los mejores del sector, del 16% en Reino Unido y del 18% en Estados Unidos, en dos de los principales mercados de Santander", afirmó Botín en un comunicado.