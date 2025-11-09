Santander prosigue la implantación de su plataforma Gravity con la migración del 'core' bancario de México

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

Santander prosigue con la implantación de Gravity, su plataforma tecnológica en 'la nube', y ya ha migrado el 'core' de su actividad bancaria en México, según ha informado el propio banco.

México sigue los pasos de España y Chile, cuyos 'núcleos' bancarios ya están desde hace algunos meses migrados a la plataforma propia en la nube del grupo bancario. En junio, el banco señalaba que, junto a México, Brasil era la otra geografía donde preveía implantar esta plataforma próximamente.

La idea, según trasladó el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, durante la presentación de resultados del tercer trimestre es haber migrado ya el 'core' de las grandes geografías donde opera el banco a finales de 2026. Una vez logrado esto, el banco iniciaría el traspaso de los procesos internos de los negocios de países más pequeños.

La implantación de esta plataforma, que sirve como soporte de la actividad de 'back-end' del grupo, es una de las palancas de su plan de transformación conocido como 'One Transformation', cuyo objetivo final es conseguir un modelo operativo común que esté respaldado por una plataforma tecnológica igualmente común.

"One Transformation gira en torno a la creación de un modelo operativo y de negocio común para la banca minorista y comercial que aumentará la productividad, reducirá los costes de servicio y capacitará a las personas que trabajan en el grupo para mejorar la experiencia del cliente", resalta el banco.

Por el momento, el banco afirma que, mediante esta plataforma, ya ha reducido el consumo de energía de su infraestructura tecnológica en un 70%, pero no ha dado más detalles sobre los ahorros de costes.

En la conferencia que el banco ofreció la semana pasada para exponer sus cuentas hasta septiembre, Grisi explicó que todavía hay parte de la tecnología anterior que está siendo usada en esta transición entre el modelo de 'mainframes' y 'la nube'.

El CEO de Santander puso como ejemplo el negocio de España que, hasta la migración a Gravity, operaba con cinco 'mainframes'; de esos, por el momento, se "han apagado dos", mientras que los otros tres se cerrarán en los próximos 18 meses. Una vez se dejen de utilizar todos los 'mainframes' es cuando Santander obtendrá el grueso de los ahorros de costes.

Sin embargo Grisi sí comentó que ya estaban obteniendo buenos resultados en la experiencia de clientes, que están notando una mayor rapidez en la consulta de sus datos a través de la 'app' y la banca web, por ejemplo.

PLATAFORMA COMÚN PARA EL 'FRONT-END'

Según explica el banco, Gravity es una plataforma propia que va a ayudar al grupo a convertirse en una empresa "totalmente digital". Se trata de un software desarrollado con tecnologías abiertas cuyos objetivos es reducir los costes en el 'back-end', es decir, la parte que procesa las principales transacciones financieras como transferencias de dinero, depósitos o préstamos.

Esta tecnología permite al banco procesar datos en paralelo y realizar pruebas en tiempo real sin que se produzcan interrupciones en el negocio. Así, según resalta Santander, se gana en seguridad y eficiencia en procesos de datos, análisis o implementación de nuevas funcionalidades, productos y servicios.

Esta plataforma de 'back-end' se va a acompañar de otra plataforma también en 'la nube', pero dedicada al 'front-end', es decir, la interfaz que sí ven los clientes. Se conoce por las siglas ODS y Santander explica que "permitirá tener una experiencia digital superior, productos globales y un 'time to market' más rápido.

Por el momento, está implantada en Reino Unido, Brasil y Argentina y la idea es integrar ambas plataformas para el negocio global de banca minorista y comercial. En este sentido, Santander ya realizó la primera integración de Gravity y ODS con el lanzamiento de Openbank en EEUU en 2024.