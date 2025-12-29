Santander, Repsol, Grifols, IAG o Indra, entre las acciones más negociadas en España en 2025

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - Banco Santander, Repsol, Grifols, Solaria o Indra fueron algunas de las acciones más negociadas por parte de los inversores españoles durante 2025, según se desprende de un análisis realizado por el 'bróker' Degiro de las carteras de 350.000 inversores españoles. En cualquier caso, la firma de corretaje ha explicado que el año estuvo "dominado por la megatendencia de la inteligencia artificial". Entre los valores más negociados se encontraban cinco empresas tecnológicas estadounidenses ligadas a este sector: Nvidia, Tesla, Alphabet, Amazon y Palantir. En concreto, Nvidia se mantuvo a la cabeza, con una caída del 8,5% en su negociación frente a 2024. Por detrás se situaron Tesla (-23,2%), Banco Santander (+88,2%), IAG (+19,4%), Alphabet (+42,4%), Grifols (-57%), Repsol (+33,8%), Indra (+363,5%), Amazon (+33,5%), Rigetti Computing (+124,8%), Solaria (+19,3%) y Palantir (+58,3%). "La elevada actividad bursátil de las acciones tecnológicas refleja una tendencia global que también se ha abierto paso en las carteras españolas. La atención no solo se centra en los pesos pesados tecnológicos tradicionales, como Nvidia o Alphabet, la empresa matriz de Google, sino también en acciones de crecimiento relativamente desconocidas, como Rigetti Computing", ha explicado el responsable para España de Degiro, Jorge Laciana. Respecto a las acciones más mantenidas en cartera, en primer lugar se situó Alphabet (+78,5%), por delante de Nvidia (+21,9%), Tesla (-7,8%), Meta Platforms (+30,9%), IAG (-2,4%), Amazon (+12%), Microsoft (+10,3%), Alibaba (+11,3%), Apple (-4,5%), Palantir (+34,1%), Nagarro (+7,8%) y AST Spacemobile (+507,3%). En consecuencia, alrededor del 32% de los activos invertidos en renta variable se asignaron al sector tecnológico. El volumen invertido en acciones tecnológicas aumentó un 31% interanual, hasta alcanzar unos 850 millones de euros, lo que indica que "muchos inversores siguen convencidos de las perspectivas a largo plazo del sector tecnológico y están entrando en el 2026 con una mayor ponderación". Las carteras en el año estuvieron compuestas en un 74% por acciones, mientras que los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) representaron otro 20%. El tamaño medio de las cuentas aumentó alrededor de un 13%, hasta alcanzar aproximadamente los 10.500 euros en 2025. A finales de año, los inversores también tenían una media de unos 900 euros en efectivo.