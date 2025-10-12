Santander supera las 500 viviendas de protección oficial financiadas con la Línea ICO Vivienda

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) - Santander y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han financiado ya más de 500 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler social o a precio asequible en el marco de la Línea ICO Vivienda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos 'Next Generation EU'. La primera operación se formalizó en mayo de 2025 con la promotora Torgiko, del Grupo Sarkis-Lagunketa, para la construcción de 120 viviendas de VPO en el barrio de Zabalgana (Vitoria). Posteriormente, en septiembre, se completó una segunda operación con la promotora del Grupo ASCH Infraestructuras y Servicios SA, destinada a 86 viviendas en la calle Río Cabriel 6, en Toledo. La tercera, formalizada en octubre, financia cinco promociones en la provincia de Alicante (en los municipios de Alicante capital, El Campello y San Juan de Alicante), que suman 319 viviendas adicionales y está promovida por una 'joint venture' entre la gestora alemana Patrizia y el grupo de inversión Urbania. En conjunto, las tres operaciones suponen más de 525 viviendas nuevas, todas ellas eficientes desde el punto de vista energético y destinadas al alquiler social o a precio asequible. La Línea ICO Vivienda forma parte del despliegue de instrumentos financieros del plan de recuperación del Gobierno para canalizar los fondos europeos hacia proyectos que contribuyan al crecimiento sostenible y a la cohesión social. Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana garantiza las operaciones con un aval del 50%, facilitando el acceso a la financiación y dinamizando la promoción de vivienda asequible en todo el territorio. Por último, Santander señala que en 2024 fue líder en préstamos ICO con una cuota del 39% y continúa participando activamente en los tramos de las Líneas ICO MRR Verde, MRR Empresas y Emprendedores y MRR Promoción de Vivienda Social.