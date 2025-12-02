Santander vende un 3,5% de su filial polaca por US$473 millones

(Añadir el precio de cierre en los párrafos 1-2, comunicado de Santander en el párrafo 5, cambia el titular)

MADRID, 2 dic (Reuters) - El banco español Santander redujo alrededor del 3,5% su filial polaca Santander Polska a través de una colocación acelerada por unos US$473 millones, según informó el martes la entidad crediticia.

dejaría al Santander con una participación de alrededor del 9,7% en su filial polaca.

Esto representaría un descuento del 1% en comparación con el precio de cierre del lunes de 511,6 eslotis por acción.

La desinversión parcial sigue a la intención para vender una participación del 49% en el banco polaco del Santander por unos €6.800 millones (US$7.700 millones).

El banco dijo que seguirá comprometido con el mercado polaco a través de Santander Consumer y que las acciones restantes de su filial estarán sujetas a un periodo de bloqueo de 90 días tras el cierre.

(1 dólar = 3,6423 eslotis)

