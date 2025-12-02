Santander venderá un 3,5% de su filial polaca por US$480 millones, según una entidad colocadora

MADRID, 2 dic (Reuters) - El banco español Santander planea vender una participación de alrededor del 3,5% en su filial polaca Santander Polska a través de una colocación acelerada por unos US$480 millones, dijo el lunes una de las entidades colocadoras.

Esto dejaría al Santander con una participación de alrededor del 9,7% en su filial polaca.

La desinversión parcial sigue a un acuerdo para vender una participación del 49% en el banco polaco del Santander por unos 6.800 millones de euros que se anunció a principios de mayo. Una entidad colocadora que participa en la colocación dijo que Santander vendería alrededor de 3,6 millones de acciones de Santander Polska por un rango de entre 481 y 486 eslotis por acción.

Esto representaría un descuento de entre el 5% y el 6% en comparación con el precio de cierre del lunes de 511,6 eslotis por acción.

Santander no quiso hacer comentarios sobre el precio.

(1 dólar = 3,6455 eslotis)

