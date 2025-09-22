Santander y MatHolding anuncian una alianza para transformar fincas agrícolas en cultivos de alto valor

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Santander y MatHolding, grupo especializado en agricultura sostenible, han firmado un acuerdo, a través de su empresa de gestión de fincas TerraNostra, para transformar explotaciones agrícolas tradicionales en cultivos de alto valor. En concreto, según explica el comunicado del Banco Santander, la alianza servirá para modernizar fincas en toda España y facilitará a los agricultores acceso a financiación personalizada, asesoramiento técnico y la incorporación de nuevas prácticas agronómicas. Además, Santander ha informado de que en la primera mitad de este año ha destinado 2975 millones de euros al sector, lo que representa un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2024. En adición, la firma del acuerdo tuvo lugar en Madrid con la presencia del director de clientes, rentabilidad e instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, y del presidente de Matholding, Pau Relat.

Asimismo, han informado ambas instituciones que la alianza contempla líneas de financiación adaptadas a las necesidades de los agricultores, que incluyen préstamos para la transformación integral, modernización y completa digitalización de las fincas. TerraNostra, división de modernización y transformación de fincas dentro de Cerestia, tiene dos proyectos en estudio ubicados en el norte de Extremadura y en la zona del Ebro-Cataluña, en los que gestionará fincas de tamaño mediano.