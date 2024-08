Santi Aldama, el despertar del 'unicornio' español en París-2024

Único español con protagonismo en la NBA, Santi Aldama ha cambiado de dimensión en los Juegos de París. Olvídense del chico tímido con un gran potencial que asomaba en la selección, el pívot es el líder de un equipo a la conquista de los cuartos, el viernes ante Canadá.

Aldama simplemente ha llegado adonde se le esperaba. Desde sus condiciones de 'unicornio' -tamaño de pívot, recursos de alero- el jugador de Memphis Grizzlies ha logrado 46 puntos y 17 rebotes en sus dos primeros partidos en unos Juegos.

La condición de olímpico le llega a los 23 años, la misma edad que tenía su padre cuando formó parte del equipo español que naufragó en Barcelona-92.

Santi Aldama padre y Santi Aldama hijo también comparten la altura, unos 2,13 metros que no significan lo mismo ahora que hace 30 años: El primero era un pívot a la antigua usanza, rebotes y juego cerca del aro, y junior es una auténtica criatura del siglo XXI.

La genética también puso su parte desde el lado materno. El hermano de la madre de Aldama es Santi Toledo, otro pívot (2,11 metros) canario que fue profesional en España.

- Antetokounmpo, el test definitivo -

Tras un primer torneo como internacional absoluto el año pasado en un Mundial en el que dejó destellos, Aldama ha tomado definitivamente las riendas de la tropa de Sergio Scariolo.

Mejor jugador en el Preolímpico ganado por España para lograr el billete a París-2024, se estrenó con 27 puntos ante Australia.

No escondió los gestos de frustración tras la derrota (92-80) como tampoco se amilanó en los momentos calientes en el triunfo ante Grecia (84-77) y la superestrella Giannis Antetokounmpo.

Aplicado en su defensa -forzó dos faltas del jugador de Milwaukee Bucks-, no le tembló el pulso con un triple en su cara, sin amilanarse ante los abucheos generalizados entre los 27.000 espectadores del estadio Pierre Mauroy de Lille porque la afición francesa no olvida todos los títulos que no pudo celebrar por culpa de España.

"No hay una receta para pararlo, es un MVP -mejor jugador de la NBA-. Solo intenté defenderlo, probablemente solo le taponé uno de diez tiros, pero lo intenté. Cuando te hace un mate tienes que responder. Obviamente es muy duro enfrentarlo", dijo Aldama en zona mixta sobre la secuencia en la que contestó un mate del griego con un triple.

En dos partidos el pívot suma un sobresaliente 9/16 desde la línea de tres puntos. Es la clave de su juego ofensivo: Si lo dejan solo anota, si los defensores se acercan finta y acelera hacia el aro.

- Metamorfosis -

Para la opinión general Aldama pecaba de falta de colmillo, un chico superdotado para el básquet pero frío y sin algunos intangibles imprescindibles al máximo nivel.

"Hay ciertas normas en la NBA por las que te pueden pillar cuando metes la mano. En el plano europeo y de selecciones sí que permiten más nivel físico defensivo. Y precisamente esto es algo en lo que yo tengo que trabajar", reconocía en una entrevista en junio, añadiendo que su toma de galones con España se está dando de "forma natural".

En Lille ya se ha mostrado diferente: más emocional, contestando a Scariolo cuando no está de acuerdo y sin rehuir ningún choque con el rival.

Según los medios españoles, Aldama está entre algodones tras terminar la batalla ante Grecia con un golpe en una mano.

El viernes le espera un duelo de altos vuelos ante Canadá para sacar billete a París y jugar los cuartos.

Pm/avl

AFP