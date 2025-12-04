Santi Castro manda al Bolonia a cuartos de final de la Coppa

Con gol en los últimos minutos del argentino Santiago Castro, el Bolonia avanzó este jueves a cuartos de final de la Coppa de Italia tras vencer 2-1 al Parma.

En su entrada en liza en la competición y en su cancha, el campeón defensor empezó el partido por detrás en el marcador, luego del tanto del polaco Adrian Benedyczak (13').

Antes del descanso, el inglés Jonathan Rowe igualó el partido (38') pero hubo que esperar a los minutos finales para que la balanza se decantase.

Castro, exjugador del Vélez Sarsfield, cabeceó un centro colgado al área por el sueco Emil Holm, dejando sin opciones al arquero español Vicente Guaita (89').

En cuartos de final, el Bolonia se enfrentará al vencedor del segundo partido programado del jueves, entre Lazio y AC Milan.

Los Rossoneri, colíderes actuales de la Serie A, perdieron la final copera de 2025 contra el Bolonia, que sumó así su primer trofeo desde 1974.

Hasta el momento, los pesos pesados del fútbol italiano han logrado avanzar a cuartos, con la clasificación de Juventus el martes y de Nápoles e Inter de Milán el miércoles.

--Resultados del jueves:

(+) Bolonia - Parma 2 - 1

(20:00 GMT) Lazio - AC Milan

Ya disputados:

(+) Juventus - Udinese 2 - 0

(+) Atalanta - Génova 4 - 0

(+) Nápoles - Cagliari 1 - 1 (9 penales a 8)

(+) Inter de Milán - Venezia 5 - 1

Quedan por jugar:

Martes 13 de enero de 2026

AS Roma - Torino

Martes 27 de enero de 2026

Fiorentina - Como

Nota: los clubes precedido de un (+) están clasificados a cuartos de final.

