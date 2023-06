Santi Denia: "Detecto el compromiso de los jugadores por hacer un gran torneo"

El seleccionador nacional Sub-21 de f√ļtbol, Santi Denia, asegur√≥ este lunes que el futuro de sus futbolistas en sus respectivos equipos no le preocupa "para nada", porque detecta su "compromiso por hacer un buen torneo", al mismo tiempo que reiter√≥ que har√°n lo que tenga "que hacer para conseguir los tres puntos" y ser l√≠deres de su grupo en el Europeo.

"No me preocupa para nada, detecto el compromiso de los jugadores por hacer un gran torneo y conseguir un triunfo para Espa√Īa. Estoy m√°s que tranquilo, porque me transmiten y siento ese compromiso", valor√≥ Denia, preguntado sobre si el futuro a nivel individual de los 23 futbolistas de la concentraci√≥n puede afectar al rendimiento del equipo, de cara al √ļltimo partido de la fase de grupos del Europeo ante Ucrania de este martes (20.45 horas/La 2).

El técnico analizó a Ucrania, "uno de los equipos que mejor están jugando en el Europeo". "Quieren iniciar desde atrás, tienen velocidad arriba, tienen progresión en el juego, defienden bien. El nivel va subiendo. Haremos lo que tengamos que hacer para conseguir los tres puntos", remarcó.

Ante posibles rotaciones, Denia indic√≥ que est√°n "valorando todo: el amonestaciones, el f√≠sico, el aspecto psicol√≥gico, cansancio, molestias". "Hacer un once es f√°cil y complicado a la vez, porque el nivel es bueno en los 23 jugadores. Se har√° lo mejor para el partido de ma√Īana, queremos ser primeros. Estamos trabajando el plan del partido de ma√Īana con todas las variantes", insisti√≥.

"Todos est√°n bien de momento. A partir de ah√≠, tomaremos las mejores decisiones para ganar los tres puntos ma√Īana. Los 23 tienen la suficiente calidad para estar aqu√≠, est√°n contrastados. Lo que decidamos va a ser bueno, porque tienen la calidad y eso te da tranquilidad", agreg√≥.

Europa Press