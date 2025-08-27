Santiago de Cuba: hallan cabeza humana en un basurero

Lo informaron los principales medios cubanos.

El Ministerio del Interior cubano, el Minint, confirmó la apertura de una investigación y anunció que las fuerzas del orden trabajan para capturar lo antes posible a los responsables del atroz crimen.

La zona fue acordonada y hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima ni el hallazgo del resto del cuerpo mientras residentes y periodistas señalan que el caso evidencia el aumento de la criminalidad y la violencia en Santiago de Cuba, pidiendo un refuerzo de la seguridad y una reforma del sistema penal.

El episodio, inédito en Cuba, se inserta en un contexto de crecientes actos violentos en la isla caribeña.

Cuscó Tarradell, conocido periodista que trabaja para la televisión estatal cubana, comentó el caso en sus redes sociales, asegurando que el hallazgo de la cabeza cortada "destacó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los barrios y, en algunos casos, reexaminar las leyes y políticas actuales sobre el sistema penal para garantizar una respuesta más eficaz al aumento de la delincuencia y la violencia". (ANSA).