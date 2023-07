Santiago Mouriño: "Esperaré mi momento y si no es ahora, será más adelante"

El Atlético de Madrid ha presentado este jueves al uruguayo Santiago Mouriño como nuevo jugador rojiblanco, un central de 21 años que, a pesar de la competencia, está dispuesto a esperar su "momento", que "si no es ahora", llegará "más adelante".

"No tengo más presión por la cantidad de centrales que ha fichado el club. El club sabe lo que ficha y creo que lo ha hecho muy bien. A mí solo me queda hacer mi trabajo. Esperaré mi momento, si no es ahora será en otro momento", comentó Mourinño a los medios de comunicación durante su presentación.

El uruguayo, que se definió como "veloz, con buen uno contra uno, agresivo y con buena salida de balón", se encuentra ya a las órdenes del 'Cholo' Simeone, aunque aun no ha podido hablar con el entrenador. "Está siendo una pretemporada con exigencia, pero es ahora cuando se puede trabajar así. Después es difícil hacerlo a este ritmo por la carga de partidos", añadió Mouriño sobre sus primeros entrenamientos.

Su continuidad en el primer equipo dependerá de su nivel en pretemporada, como él mismo confirmó. "Estoy haciendo la pretemporada enfocado en eso. Después decidirán los técnicos", explicó el futbolista, que el fútbol español "muy diferente" al uruguayo. "Siempre fue mi objetivo jugar en España", agregó.

Y es que uno de sus referentes es el central del Barça Ronald Araujo. "Lo admiro mucho y tuvo una evolución muy grande. Aun así creo que haciendo mi trabajo voy por buen camino", indicó, antes de dirigirse a su nueva afición como "la hinchada europea más sudamericana".

En el acto de presentación, también intervino el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que apuntó que esta incorporación es "una prueba más de la apuesta por los jóvenes que se forman en la academia rojiblanca".

Europa Press