Santiago Segura pone voz al fantasma de 'Bob Esponja: Una aventura pirata': "La IA es la mayor amenaza"

Este jueves 25 de diciembre llega a los cines 'Bob Esponja: Una aventura pirata', sexto largometraje derivado de la serie de animación creada en 1999. En la versión de la película doblada al castellano, Santiago Segura pone voz al antagonista, el fantasma pirata conocido como el Holandés Errante, lo que supone su regreso al doblaje tras dar voz a Sulley en 'Monstruos S.A.' o a Drácula en 'Hotel Transilvania', entre otros. Un sector que, afirma, se enfrenta a amenazas como el intrusismo de los 'influencers' y, sobre todo, el auge de inteligencia artificial.

"Un 'influencer' puede tener 300 millones de visitas, pero, de repente, dobla fatal al personaje, lo deja sin alma, muerto y no vocaliza", reflexiona Segura en una entrevista concedida a Europa Press al referirse al intrusismo en la industria del doblaje. En la conversación, el creador de la saga 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno' matiza que la cuestión no es tanto quién entra al estudio, sino cómo se desenvuelve. "Tampoco me parece mal si lo hace correctamente", añade, insistiendo en que el público "debe ser abierto, pero quejarse cuando algo no le guste".

Más allá de la sustitución puntual de profesionales del doblaje por rostros mediáticos, el cineasta considera que la inteligencia artificial es la mayor amenaza para este sector. "¿Qué actor de doblaje puede superar eso?", se pregunta Segura después de indicar que la IA "puede doblar a George Clooney con su propia voz y ponerle a hablar español sin acento". El realizador madrileño recuerda que este avance tecnológico también "puede adaptar los labios de los actores norteamericanos para que parezca que los mueven según el diálogo en español".

"No me centraría solo en la industria del doblaje. La inteligencia artificial va a revolucionar todo, y muchas veces no sé si para bien o para mal", se sincera el protagonista de 'El día de la bestia' sobre el impacto de la IA, cuyo alcance le preocupa "a nivel sociedad". Segura admite que le "inquieta mucho" esta herramienta porque "va a crear un mundo incrédulo". "¿Cómo sabes cuál es la realidad si ya hay imágenes que no distingo? Y mañana va a pasar con las noticias", advierte.

ANIMACIÓN E IMAGEN REAL

A pesar de que solo da voz al Holandés Errante en 'Una aventura pirata', Segura explica que ha trabajado con dos enfoques interpretativos distintos porque su personaje aparece tanto en animación como en imagen real. "El dibujo siempre es más histriónico y explosivo, la boca se mueve más y los gestos son más exagerados, así que la voz tiene que acompañar eso", apunta sobre el cambio de tono en un mismo papel.

Para ello, el responsable de la saga 'Torrente' señala que "respetó el código de la versión original" interpretada por Mark Hamill ('Star Wars') en lugar de imponer una relectura propia: "Yo soy muy obsesivo con que no se traicionen los juegos de palabras. Le he dado muchas vueltas e intento ser lo más fiel posible al original".

No obstante, el guionista reconoce que el doblaje no solo consiste en dar voz, sino en adaptar "ciertos matices" al público español, una traslación cultural sobre la que se pregunta dónde está el límite. "Florentino [Fernández] le dio todo el humor nacional a 'Austin Powers'. ¿Es eso lícito o no es lícito? Siempre me he preguntado hasta qué punto tú puedes ponerte a hacer de Chiquito de la Calzada en una película norteamericana, pero claro, la sala responde con risas", observa Segura.

"No puedo abstraerme de ser espectador. Cuando me planteo cómo lo recibirá el público pienso en la forma de hacerlo lo más divertido posible", indica el intérprete, que revela que le "es inevitable" no pensar más allá de su función como actor y ver su encargo desde su experiencia como director, guionista y productor. "A veces digo 'me han llamado para poner una voz y hacerlo lo más parecido posible', y me tengo que reprimir porque medito sobre el resto y pienso 'yo este plano lo haría así'", desvela el intérprete de Red en 'Angry Birds: La película'.

REALIDAD Y FICCIÓN

Aunque escrito de cara un público infantil, Segura cree que el Holandés Errante también forma parte de su historial de personajes moralmente discutibles, como es el caso de Torrente, al que devolverá a la gran pantalla en marzo del próximo año con el estreno de 'Torrente, presidente', sexta entrega de la taquillera saga.

El protagonista de 'Bob Esponja' no solo defiende que "la representación de estos antagonistas es necesaria porque el cine es un reflejo de la vida", sino que "sería absurdo ocultar estos personajes oscuros cuando realmente están en la sociedad".

El actor confiesa que le "hace hasta gracia cuando dicen que la violencia en el cine" fomenta el conflicto en la realidad. "No creo que el cine influya tanto en la sociedad como esta influye en el cine", amplía Segura, que asegura que "la crueldad en la ficción es una pálida imitación de lo que es la vida": "La violencia no la ha inventado Tarantino".