Santo Domingo sin luz por apagón que afecta a República Dominicana

La compañía de electricidad de República Dominicana informó el martes de un apagón del que no precisó su alcance, aunque dejó a Santo Domingo sin servicio, constataron periodistas de la AFP.

El apagón se produjo por una "avería en el sistema de transmisión" que originó una "interrupción en el servicio", señaló la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED).

La Oficina de Transporte explicó que las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo quedaron fuera de operación, así como la línea 1 del teleférico. Los usuarios que se encontraban adentro al momento del apagón fueron evacuados tras la activación de un protocolo de emergencia.

Medios locales detallan que caminaron por los rieles ante la paralización de los trenes.

Usuarios en redes sociales reportan cortes eléctricos en distintas zonas del país, pese a que se conservan algunos servicios de electricidad e internet.

En las últimas semanas se han reportado con frecuencia apagones en distintas zonas del país. Ciudadanos denuncian cortes de hasta 10 horas.

El presidente del consejo de empresas distribuidoras de electricidad, Celso Marranzini, explicó la semana pasada que los apagones ocurren por falta de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y la morosidad de los usuarios.

