Santos Cerdán, después de que nadie del PSOE le haya acompañado al Senado: "Mejor solo que mal acompañado"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha replicado este miércoles a la observación de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, de que haya acudido "solo" a la 'comisión Koldo' del Senado y sin el acompañamiento de senadores socialistas, proclamando que "mejor solo que mal acompañado". Durante la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', la parlamentaria de UPN ha señalado que no ha acudido con nadie y solamente con su abogado, en contraposición a su anterior comparecencia, a la que acudió arropado por los senadores socialistas. Al ser preguntado por si cree que el PSOE le ha abandonado, Santos Cerdán ha insistido en que no necesita el "apoyo de nadie": "Tampoco he pedido que me apoyen". De hecho, ha insistido en que hay "muchísima gente" que le cree. Santos Cerdán también ha pedido "respeto" para su mujer, Francisca Muñoz, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica como beneficiaria de los presuntos amaños de obra pública por los que está investigado Cerdán, en un informe en el que los agentes recogían un mensaje del socio de Cerdán, Antxon Alonso, avisando de que a "la Paqui" la "conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y gastar". "Todo son especulaciones sin ninguna prueba. Es una conversación de Whatsapp sin terminar y sin ver el inicio. No hay nada más", ha afirmado.