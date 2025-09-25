Santos de Neymar ficha al internacional argelino Brahimi
El Santos de Brasil anunció este miércoles el fichaje del delantero francoargelino Bilal Brahimi, qu
El Santos de Brasil anunció este miércoles el fichaje del delantero francoargelino Bilal Brahimi, que refuerza al equipo de Neymar cuando se juega la permanencia en la primera división del Brasileirão.
Nacido en Francia e internacional por Argelia, el atacante de 25 años firmó contrato hasta el final de 2026, informó el club en un comunicado.
"El Santos es uno de los clubes más históricos de Brasil y del mundo, con leyendas como Pelé y Neymar (...). Esa tradición me motivó a venir", dijo Brahimi, citado en el texto.
El delantero llega al fútbol brasileño tras pasar en Francia por Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest y Niza, su último cuadro.
Formó parte, siendo juvenil, del Middlesborough inglés.
Entrenado por el argentino Juan Pablo Vojvoda, el Santos ocupa la decimoquinta posición de la liga brasileña con 26 puntos en 23 partidos, cuatro por encima de la zona de descenso.
