Santos empata en el Brasileirão y no logra salir de la zona de descenso

El Santos de Neymar sigue en zona de descenso del Brasileirão tras empatar este lunes 1-1 en Porto Alegre contra el Internacional, un resultado que deja al Peixe con un punto menos que el Vitória, primer equipo fuera de la zona roja, en la 36ª jornada del torneo.

Sin Ney, preservado con molestias, el Santos no logró salir de la zona de descenso, en la que entró en la víspera tras el triunfo 1-3 del Vitória contra el colista Sport Recife.

En un duelo sin margen de error, con el Inter también urgido por salvar la categoría, los locales lograron adelantarse con un gol de su capitán Alan Patrick en el minuto 20.

El Inter, dirigido por el argentino Ramón Díaz, desaprovechó varias oportunidades para ampliar la ventaja y, en la segunda mitad, el argentino Álvaro Barreal puso el empate a 1 final.

"Creamos muchas oportunidades, en la fase en la que estamos, tienen que ser concretizadas. Creo que deberíamos haber llegado al descanso mínimo 3-0 a nuestro favor, pero el fútbol es cruel. Hicimos un gran primer tiempo, no matamos el partido y el Santos llegó en su primera oportunidad y empató", dijo Vitao, defensa del Inter.

Barreal, autor del tanto santista, se mostró feliz por lograr el empate y con fe de salir del abismo de la tabla. "Todavía quedan finales y tenemos que ganar (...) El viernes tenemos otra final, así que tenemos que levantar la cabeza y seguir", aseguró.

Con el empate, el Santos completó 18 años sin ganar al Inter en Porto Alegre.

El Inter se ubica 15º con 41 puntos, dos más que el Vitória, primer equipo fuera del descenso, y a tres de distancia del Santos, que es el primer equipo en la zona roja.

Mirassol sigue haciendo historia

También este lunes, el sorprendente Mirassol se impuso 3-0 en casa al Ceará y acaricia la clasificación directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Negueba, Reinaldo y Alesson marcaron para el equipo del interior de Sao Paulo, que se mantiene invicto como local en su primera temporada en la Serie A.

"Es increíble jugar con el apoyo de los aficionados. Dentro de casa mantenemos el desempeño, principalmente porque conocemos el césped. El grupo es maravilloso. Con el trabajo de Guanes (el técnico), pedimos para tener valentía y en el segundo tiempo jugamos todavía más para no dar ninguna opción al rival", comentó el veterano lateral Reinaldo.

Cuarto en la tabla, el Mirassol tiene siete puntos de ventaja sobre el Bahia, sexto, cuando faltan apenas nueve jornadas por disputarse.

Los cinco primeros se clasifican para la fase de grupos de la próxima Libertadores.

Por su parte, el Ceará es 14º, con cuatro puntos más que el descenso, aunque tendrá que medirse a los tres primeros en los tres partidos que restan: Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras, en este orden.

prb-bds/ag