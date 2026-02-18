Santos Laguna de México presenta a Omar Tapia como DT para el resto del torneo

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb - El club Santos Laguna presentó el miércoles a Omar Tapia como su nuevo director técnico para lo que resta del torneo Clausura del fútbol mexicano con la consigna de obtener la mayor parte de puntos para sacar al equipo del último lugar.

Tapia, quien dirigía a la categoría sub-15, fue designado el martes técnico del primer equipo en sustitución del español Francisco Rodríguez Vilchez, quien fue cesado dos días después de que el club registró su tercera derrota consecutiva.

"Me llena de alegría y orgullo estar al frente del primer equipo del club de mis amores, es un reto que me ilusiona pero que también implica un gran compromiso de darle la vuelta a esto. Voy a tratar de transmitir lo que representa la grandeza del club Santos Laguna, volverlo al protagonismo en el que siempre ha estado y que nosotros, desde fuerzas básicas, le hemos enseñado a nuestros jugadores, que este club tiene que estar en los primeros lugares", dijo Tapia tras su presentación.

Los "Guerreros" de Santos Laguna se ubican en el último lugar general del torneo Clausura con un punto después de un empate y cinco derrotas. En la séptima jornada visitará el sábado a León en busca del primer triunfo.

"Todos los jugadores conmigo inician de cero, van a jugar los que estén dispuestos a matarse por el club, son grandes jugadores y cualquier futbolista que pierde la confianza baja su rendimiento, la clave va a ser la voluntad que tengan para matarse", apuntó Tapia.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)