Santos Laguna gana torneo mexicano con gol de chileno Barticciotto

CIUDAD DE MÉXICO, 10 ago - Santos Laguna venció el domingo 1-0 a Guadalajara gracias a un gol del chileno Bruno Barticciotto en la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el otro partido del domingo Pumas UNAM y Necaxa empataron 1-1 con goles del español Rubén Duarte y Diego de Buen, respectivamente.

En la victoria de los "Guerreros" de Santos Laguna, Barticciotto anotó el único gol a los 29 minutos del partido disputado en el estadio TSM Corona con un tiro penal después de que Daniel Aguirre empujó por la espalda al argentino Ramiro Sordo dentro del área.

Las "Chivas" de Guadalajara tuvieron la opción más clara de empatar a los 73 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero Carlos Acevedo tapó el disparo de Alan Pulido.

En tiempo de reposición, Santos Laguna se quedó con un hombre menos por la expulsión de Haret Ortega, quien vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer una falta a Hugo Camberos a los 91 minutos.

Con su segunda victoria en el torneo, Santos Laguna llegó a seis puntos para ubicarse, momentáneamente, en el quinto lugar general, por abajo de Pachuca, Tigres UANL, América y Toluca.

La jornada se completará el lunes con los partidos entre León-Monterrey, Bravos de Ciudad Juárez-Toluca y Atlético de San Luis-Cruz Azul.

El sábado, Pachuca registró su cuarto triunfo en igual número de partidos tras golear 3-0 como visitante al Atlas, resultado que ocasionó la renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico del equipo derrotado.

En otros partidos del sábado, América ganó 1-0 a Querétaro, mientras que Mazatlán y Tijuana empataron 2-2.

En el inicio de la jornada, Tigres UANL goleó el viernes 7-0 a Puebla. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)