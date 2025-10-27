Santos Laguna golea y se mete a zona de "play in" en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct - Santos Laguna goleó el domingo 3-1 a Querétaro y se metió a la zona que da acceso a la zona de "play in" para buscar su pase a la postemporada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con su quinto triunfo en el torneo, los "Guerreros" de Santos Laguna llegaron a 17 puntos para ubicarse en el décimo lugar de la tabla general.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar al final de las 17 jornadas de la temporada regular deberán jugar una instancia llamada "play in" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

A la postemporada o "liguilla", instancia en la que ya están Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América y Monterrey, entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

En el partido correspondiente a la decimoquinta jornada, disputado en el estadio TSM, Santos Laguna ganó gracias a los goles de Jesús Ocejo, del colombiano Kevin Palacios y del español Francisco Villalba.

El equipo local se puso en ventaja a los 21 minutos cuando Ocejo remató con la cabeza un centro enviado por el argentino Ramiro Sordo desde el sector izquierdo.

Palacios anotó el segundo gol a los 39 minutos cuando definió de zurda después de que el portero Guillermo Allison le rechazó un primer disparo.

Aldahir Pérez descontó para Querétaro a los 61 minutos con un disparo de zurda dentro del área tras recibir un pase del argentino Lucas Rodríguez.

Santos Laguna registró el tercer gol a los 68 minutos con un tiro penal que convirtió Villalba.

En los otros partidos del domingo, Necaxa venció 4-3 como visitante al Atlético de San Luis con goles de Eduardo Aguila en su propia portería, del argentino Tomás Badaloni, y de los colombianos Kevin Ante y Diber Cambindo.

Para Necaxa anotaron el brasileño naturalizado italiano Joao Geraldino en dos ocasiones, y el francés Sebastien Salles-lamonge.

En tanto, Toluca y Pachuca empataron 2-2. Para los "Diablos Rojos" de Toluca anotaron Jesús Gallardo y el portugués Paulinho, mientras que para los "Tuzos" de Pachuca lo hizo el ecuatoriano Enner Valencia en dos ocasiones.

El sábado, Cruz Azul y Tigres UANL aseguraron su lugar en la postemporada del torneo tras ganar 2-0 a Monterrey y Tijuana, respectivamente. Guadalajara goleó 4-1 al Atlas, mientras que León y Pumas UNAM empataron 1-1.

El viernes, América logró su clasificación a la postemporada tras empatar 2-2 en su visita a Mazatlán. En tanto, Bravos de Ciudad Juárez y Puebla empataron 4-4.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)