Santos laguna logra primer triunfo en torneo mexicano con doblete de chileno barticciotto

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - Santos Laguna logró el domingo su primer triunfo en el torneo Clausura del fútbol mexicano tras vencer 2-0 al Atlas con un doblete del chileno Bruno Barticciotto en la octava jornada.

En el otro encuentro del domingo, Cruz Azul ganó 1-0 a Querétaro con gol de Ángel Sepúlveda.

"Muy feliz, sobre todo por la victoria, el equipo fue muy competitivo, falta muchísimo pero se ganó, rompimos una racha y esperemos que vengan cosas mejores", dijo Barticciotto en un video publicado por el club Santos Laguna.

En el partido disputado en el estadio TSM Corona, los "Guerreros" de Santos estuvieron cerca de anotar el primer gol a los 15 minutos con un disparo de Santiago Muñoz que pegó en el travesaño.

Barticciotto abrió el marcador a los 20 minutos cuando remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por José Abella desde el sector derecho.

El delantero chileno metió su doblete a los 81 minutos con un potente disparo dentro del área tras recibir pase de Aldo López en un contragolpe.

"Lo importante es que esta pequeña y gran alegría momentánea te lleva a ser consciente de que el trabajo, a la larga o a la corta, se ve, pero no nos quita el sueño de seguir trabajando. El resultado no me va a cambiar lo que yo creo y trato de reflejarlo en el campo", dijo el director técnico de Santos Laguna, el argentino Fernando Ortíz, en conferencia de prensa.

"Bruno es un excelente jugador, no solamente lo está demostrando con goles, su función dentro del campo sin hacer goles también es importante para nosotros, para los jóvenes que están detrás y para los jugadores alrededor que lo hacen jugar. Hoy lo rescatable creo que fue el equipo, no solo el jugador", apuntó respecto a Barticciotto.

El sábado, el español Sergio Ramos debutó con Monterrey con un triunfo de 3-1 ante Atlético de San Luis. El experimentado zaguero de 38 años fue presentado con los "Rayados" el 9 de febrero.

El actual campeón América ganó 2-0 en su visita a Pumas UNAM, Toluca goleó 4-0 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, León se consolidó como líder del torneo al llegar a 23 puntos tras vencer 1-0 a Tigres UANL, y Guadalajara derrotó 2-1 a Pachuca.

En el inicio de la jornada, Necaxa registró el viernes su cuarto triunfo consecutivo tras golear 3-1 a Mazatlán, mientras que Puebla ganó 2-0 a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)