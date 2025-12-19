Santos Pereira, del BCE, dice que la evolución de los tipos dependerá de la economía

LISBOA, 19 dic (Reuters) - Álvaro Santos Pereira, responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, dijo el martes que se espera que la inflación en la zona euro se mantenga en el nivel objetivo del BCE, en torno al 2%, en los próximos meses, y que cualquier movimiento de los tipos de interés dependerá de la situación de la economía.

"En cuanto a si habrá una subida o una bajada (de los tipos), eso dependerá de las condiciones económicas, de si habrá perturbaciones", dijo Santos Pereira, que se convirtió en gobernador del Banco de Portugal y miembro del Consejo de Gobierno del BCE en octubre.

Santos Pereira añadió que, aunque el crecimiento había repuntado, seguía siendo insuficiente. (Información de Sérgio Goncalves; escrito por Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)