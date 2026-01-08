Santos Pereira, del BCE, dice que no hay razones para cambiar los tipos de interés

LISBOA, 8 ene (Reuters) -

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Álvaro Santos Pereira, instó a los Gobiernos a hacer más para impulsar el crecimiento en la eurozona, afirmando que la política del BCE ha hecho su trabajo para apoyar la economía y no hay razón para cambiar los tipos de interés.

La eurozona se encuentra en una "situación de estabilidad de precios", dijo, y añadió que el BCE espera que los niveles de inflación se mantengan en torno a su objetivo del 2%.

"Si (la inflación) sigue así, no hay razones para cambiar la política monetaria, que ya ha hecho lo necesario para ayudar a la economía cuando ha sido necesario", dijo en una entrevista con la emisora pública RTP a última hora del miércoles.

Santos Pereira, que también es del Banco de Portugal, dijo que si el crecimiento era lento en la Unión Europea, no era culpa de la política monetaria del BCE.

Instó a la UE a profundizar en el mercado único en ámbitos como los servicios, el transporte y la electricidad para aprovechar plenamente los 450 millones de consumidores europeos.

"Lo que hace falta ahora es que los Gobiernos y la Unión Europea avancen en reformas estructurales que permitan a los países crecer más", dijo.

El mes pasado, el BCE los tipos de interés oficiales y elevó algunas de sus previsiones de crecimiento, cimentando las expectativas del mercado de que mantendría estable su tipo de depósito del 2% durante muchos meses.

El BCE prevé que la inflación se sitúe por debajo del 2% en 2026 y 2027, debido principalmente al descenso de los costes de la energía, antes de volver al objetivo a medio plazo en 2028. Prevé que la zona euro crezca un 1,2% en 2026, frente al 1,4% previsto para 2025. (Información de Sérgio Gonçalves; edición de Barbara Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)