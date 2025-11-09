Santos vence al Pachuca en el cierre de la fase regular del Apertura mexicano

El Santos venció 1-0 al Pachuca el domingo en el estadio Corona, en Torreón, en el partido que cerró la decimoséptima jornada y la fase regular del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, que tuvo un triple empate en el campeonato de goleo individual.

Los Guerreros, ya eliminados y dirigidos por el entrenador español Francisco Rodríguez, se despidieron del torneo en el undécimo lugar con 20 puntos.

Los Tuzos, novenos, dirigidos por el mexicano Jaime Lozano, se quedaron con 22 unidades.

Bruno Amione hizo el gol de la victoria santista de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina a los 56 minutos.

"Algunos jugadores estuvieron muy por debajo del nivel que han mostrado a lo largo del torneo. Estos 10 días (previos al repechaje) nos van a servir para ajustar cosas y competir distinto", comentó Jaime Lozano.

Próxima fase: play-in

Ya culminada la fase regular, así se jugarán las eliminatorias del play-in (repechaje), a partido único: en la Serie A se enfrentarán Tijuana (7º) y Juárez (8º). El ganador obtendrá el séptimo boleto para los cuartos de final.

La Serie B será disputada por Pachuca (9º) y Pumas (10º). El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al perdedor de la Serie A por el octavo y último lugar en cuartos de final.

Los seis equipos que clasificaron directamente a cuartos de final son Toluca (1º), Tigres (2º), Cruz Azul (3º), América (4º), Monterrey (5º) y Guadalajara (6º).

Al momento hay dos series de cuartos de final definidas: Cruz Azul contra Guadalajara y América ante Monterrey.

Los rivales de Toluca y Tigres saldrán de las series de repechaje.

"Monterrey tiene un gran director técnico y un gran elenco; para mí este partido podría ser la final", comentó André Jardine, director técnico del América sobre la eliminatoria ante los Rayados del defensa español Sergio Ramos.

"Seguramente vamos a estar muy fuertes. Ellos y nosotros vamos a buscar nuestra mejor versión; entonces está todo para que sea un gran choque", remató.

Tres campeones de goleo

La lucha por el título de goleo individual de este torneo Apertura terminó con un triple empate entre el portugués Paulinho, del Toluca; el mexicano Armando González, del Guadalajara, y el brasileño João Pedro, del Atlético San Luis.

Los tres anotaron un gol en la última jornada y cerraron la fase regular con 12 goles.

Un día antes de cumplir 33 años, Paulinho marcó en el triunfo del Toluca por 2-0 ante el América, y de esta manera se consagró campeón de goleo por tercer torneo consecutivo.

El portugués anotó sus 12 goles en 988 minutos, para promediar un gol cada 82,33 minutos.

Por su lado, La Hormiga González marcó en el triunfo de las Chivas del Guadalajara por 4-2 sobre Monterrey.

González, de 22 años, consiguió sus 12 goles en 1.127 minutos. Su promedio fue de un gol cada 93,92 minutos.

Y João Pedro, de 33 años, marcó en la derrota del Atlético San Luis por 3-1 ante los Tigres.

En su primer torneo en el fútbol mexicano, el brasileño hizo sus 12 goles en 1.499 minutos: un gol cada 124,92 minutos.

str/ma